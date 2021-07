Walibi Holland

Walibi Holland zet mexicano op het menu

Het snackaanbod van Walibi Holland is vernieuwd. Vanaf nu kunnen hongerige bezoekers ook kiezen voor een mexicano, een pittige frituursnack met gekruid, gemalen vlees. Eén mexicano kost 2,25 euro.



De snack is verkrijgbaar bij Mission Control. Dat is de horecalocatie in parkdeel Speed Zone, tegenover lanceertoren Space Shot. Mexicano's liggen in de snackluikjes én ze zijn bij de kassa te bestellen, bijvoorbeeld als onderdeel van een snackmenu.

Officieel gaat het om ribburgers van de firma Mekkafood. In de volksmond worden ze mexicano's genoemd. Dat is echter een merknaam van fabrikant GoodLife Foods.



Efteling

In de Efteling keerde de mexicano in 2020 na zeven jaar afwezigheid terug, tot groot genoegen van fans. Daar wordt dezelfde prijs gehanteerd als in Walibi.