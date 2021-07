Disneyland Paris

Lange rijen bij ingang Disneyland Paris bij invoering gezondheidspas

Bij de ingang van Disneyland Paris zijn vanochtend lange rijen ontstaan. Vanaf vandaag moeten bezoekers van het Disney-resort verplicht een gezondheidspas tonen om naar binnen te kunnen: een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud, een genezingsbewijs of een bewijs van een volledige vaccinatie.



Die pas wordt niet bij de ingang van de Disney-parken gecontroleerd, maar net vóór de bagagecheck. Ondanks de drukte liepen de rijen vanochtend vlot door. Bezoekers stonden op het hoogtepunt ongeveer een kwartier in de rij.

De invoering van de gezondheidspas zorgt er vooralsnog niet voor dat de bestaande coronaregels versoepeld worden. Bezoekers van Disneyland Paris moeten alsnog afstand houden - één meter in Frankrijk - en overal een mondkapje dragen.



Testcentrum

Wie nog niet volledig gevaccineerd is en meerdere dagen in Disneyland verblijft, zal zich ter plekke moeten laten testen. Daarvoor is een testcentrum ingericht in uitgaansgebied Disney Village. Er zijn kosten aan verbonden, die kunnen oplopen tot 63,89 euro per persoon. Buitenlandse toeristen betalen meer dan Fransen.