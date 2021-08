Efteling

Kritiek op internationale namen voor Efteling-attracties: 'Park moet eigenheid bewaren'

De Efteling moet stoppen met het invoeren van internationale attractienamen. Dat vindt de Vlaamse pretparkkenner Erwin Taets. Volgens hem dreigt het Brabantse attractiepark zijn eigen identiteit te verliezen met taaloverschrijdende namen als Baron, Symbolica en Fabula.



Sinds een jaar of tien krijgen nieuwe Efteling-attracties namen die ook voor Engelse, Franse en Duitse bezoekers goed uit te spreken zijn. Dat begon met watershow Aquanura, gevolgd door Baron 1898, Symbolica, Fabula, Max & Moritz en Nest. Komend najaar wordt Monsieur Cannibale hernoemd naar Sirocco. Het Avonturen Doolhof maakt plaats voor een waterspeelplaats die Archipel gaat heten.

"Daar hou ik niet van", vertelt Taets in zijn podcast Ochtend in Pretparkland. "Ik denk dat ontwerpers bij de Efteling niet genoeg beseffen hoe aantrekkelijk het Nederlandse, het Brabantse, wel niet is voor buitenlandse bezoekers in het totaalgegeven van wat de Efteling betekent. En daarom gaan we misschien juist een uniek element verliezen wat de Efteling zo bijzonder maakt."



Denemarken

Een echte Nederlandse attractienaam valt bij buitenlanders juist heel erg in de smaak, weet de deskundige. "Ik vind het heel tof als parken wat dat betreft hun eigenheid bewaren. Ik vind het prima als een park in Zweden of in Denemarken gewoon Zweedse en Deense namen geeft aan attracties. Dat moeten geen Engelse namen zijn, dat moeten geen namen zijn zoals Sirocco, Baron, Archipel en Max & Moritz, die internationaal perfect werken."



Vandaag de dag zou de Efteling nooit meer kiezen voor Nederlandse termen als Droomvlucht, Joris en de Draak en De Vliegende Hollander. "Droomvlucht zou echt iets zijn als Elfira of iets dergelijks, zo'n andere naam die op één of andere manier internationaal zou klinken."



Anton Pieck

De Efteling denkt te vaak te internationaal, concludeert Taets. "Het stoort een buitenlandse Efteling-bezoeker absoluut niet om die couleur locale ook in de namen van attracties en gebieden terug te vinden. De Efteling moet heel goed beseffen waar de kracht zit. En dat is niet alleen het sprookje, het verhaal, het Anton Pieckse, maar ook dat Nederlandse, dat Brabantse, dat in het hele park zit."