Efteling

Video: Efteling-mascotte Pardoes verstijfd van schrik in Symbolica

Efteling-mascotte Pardoes nam gisteren een merkwaardige houding aan in de attractie Symbolica. Tijdens een ritje door het Paleis der Fantasie bleef de bekende nar roerloos staan, alsof hij verstijfd was van schrik.



Er kwam ook geen geluid uit de pop. Normaal gesproken spoort Pardoes de bezoekers aan om snel door te gaan. "Wow, dat ging maar net goed", zegt hij dan onder meer. "Vlug, we gaan verder."

Beelden van de bevroren Pardoes verschenen op het YouTube-kanaal van Eftelwesley. De videomaker maakte meerdere ritjes om het opvallende technische defect vast te leggen.



Audiëntie

Symbolica draait om een audiëntie bij koning Pardulfus. Pardoes de Tovernar - met de stem van acteur en dj Joey van der Velden - heeft andere plannen: hij laat bezoekers de geheime gangen en vertrekken van het paleis zien.