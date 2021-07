Attractiepark Toverland

Theekopjes in Toverland al ruim een maand gesloten

Bezoekers van Toverland moeten de Theekopjes al ruim een maand missen. De klassieke familieattractie staat sinds zaterdag 19 juni stil vanwege een technisch probleem. Het attractiepark weet nog niet wanneer de kopjes weer gaan draaien.



"Maar we hopen zo snel mogelijk", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "We doen er alles aan." De Theekopjes bevinden zich in het overdekte parkdeel Land van Toos, naast familieachtbaan Toos-Express. In 2017 onderging de attractie nog een ingrijpende renovatie.

Verder blijft een andere Toverland-attractie langer gesloten dan verwacht. Het tollende reuzenrad Wirbelbaum in themagebied Wunderwald zou tot begin juli dicht zijn voor werkzaamheden. "Maar het groot onderhoud duurt langer dan gepland", aldus de voorlichtster.