Kermis

Botsauto gestolen op Limburgse kermis: 'Vaag verhaal'

Op een Limburgse kermis is afgelopen weekend een merkwaardig object gestolen. Onbekenden gingen aan de haal met een 250 kilo wegende botsauto. De diefstal vond in de nacht van zaterdag op zondag plaats op de kermis in Heide, een kerkdorp in de gemeente Venray. De exploitant heeft het gevaarte inmiddels terug.



Willy Sterrenberg van attractiebedrijf Sterevents maakte nog nooit eerder mee dat er een botsauto ontvreemd werd, vertelt hij aan regionale krant De Limburger. Hij is op zijn zachtst gezegd verbaasd over de gang van zaken. "Je hebt minimaal vijf man nodig om hem op te tillen."

De diefstal kwam aan het licht toen een buurtbewoner kwam vertellen wat hij 's nachts gezien had. "Wij wisten van niks, maar toen zijn we gaan tellen." Er bleek inderdaad één botsauto minder te zijn dan een dag eerder. Daarop schakelde Sterrenberg de politie in.



Tuin

Hij deed ook een oproep op Facebook, met een beloning van 1000 euro voor de gouden tip. Dat had effect, want een dag later werd de botsauto teruggebracht met een shovel. Het autootje zou plotseling bij iemand in de tuin gelegen hebben. "Een vaag verhaal. Een botsauto in de tuin valt toch op."



Twee personen mochten de 1000 euro verdelen. De dagwaarde van de botsauto ligt volgens de ondernemer op zo'n 2000 euro. Nieuw kosten ze 5000 euro. "Waar houdt het op?", vraagt Sterrenberg zich af. "Wij zijn gewoon een bedrijf en we hebben het al zwaar genoeg gehad met corona. Wat is het volgende dat wordt gestolen?"