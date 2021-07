Pretpark de Valkenier

Enorme domper voor de Valkenier: pretpark dit jaar waarschijnlijk niet meer open

Het Limburgse attractiepark de Valkenier, gelegen in Valkenburg, krijgt opnieuw een flinke dreun te verwerken. Vorige week werd het familiepark getroffen door zware overstromingen. De afgelopen dagen is met man en macht gewerkt om het park klaar te maken voor een heropening. Vandaag kwam er slecht nieuws.



Eigenlijk zou de Valkenier de poorten morgen - vrijdag 23 juli - weer openen. Die boodschap werd ook gedeeld op de socialmedia-kanalen van het pretpark. De gemeente Valkenburg geeft daar echter geen toestemming voor.

In de omgeving geldt namelijk een noodverordening. Tijdens de overstromingen is er vervuild water in het gebied terechtgekomen. Het gaat om een combinatie van water uit de rivier, regenwater, rioolwater en stoffen als verf en frituurvet. Dat brengt gezondheidsrisico's met zich mee.



Niet verantwoord

Om die reden vindt de gemeente het voorlopig niet verantwoord om het pretpark open te stellen. Bovendien blijken verschillende attracties te kampen met technische mankementen. De sluiting geldt daarom "voor onbepaalde tijd". Het is de verwachting dat de Valkenier in 2021 in ieder geval niet meer open zal gaan.



Overigens was de toekomst van de regionale trekpleister al vóór de overstromingen zeer onzeker. De eigenaren overwogen om het park definitief te sluiten, zodat er bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk op het terrein neergezet kan worden. Dat roept de vraag op of de attracties in de Valkenier ooit nog operationeel zullen zijn.



Steun

"Wij willen jullie allemaal bedanken voor jullie steun en lieve berichten die wij de afgelopen tijd hebben mogen ontvangen", laat de Valkenier weten. Bezoekers die al een dagticket voor dit seizoen hadden gekocht, kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen.