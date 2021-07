Energylandia

Duitse webshop beschuldigt Pools pretpark Energylandia van plagiaat

Het Poolse pretpark Energylandia wordt beschuldigd van plagiaat door de Duitse webwinkel Coasterfashion.de. In het attractiepark zijn tegenwoordig shirts en truien verkrijgbaar die wel heel veel gelijkenissen vertonen met een oud ontwerp van Coasterfashion.



Het gaat om een rond symbool met een abstracte tekening van achtbanen en de tekst 'Coasterholic'. De Duitse site verkoopt al sinds 2014 kleding met dat ontwerp. Sinds kort biedt Energylandia een vergelijkbaar design aan. Hoewel de tekenstijl en het lettertype verschillen, komt de opzet overeen.

Zou het toeval kunnen zijn? Philip Litzke van Coasterfashion denkt van niet. Daar heeft hij zo zijn redenen voor. "Een paar maanden geleden ontving ik een grote bestelling bedoeld voor het postadres van Energylandia", vertelt hij aan Looopings. "Ik zal de naam van de besteller niet noemen, maar het was een prominent figuur dichtbij het management."



Vrijkaartjes

Litzke raakte digitaal aan de praat met de Energylandia-medewerker. "Het was een prettig gesprek en ik kreeg zelfs een paar vrijkaartjes. Er werd echter met geen woord gesproken over plannen om mijn ontwerp te kopiëren. Ik zag er geen kwaad in, ik was gewoon blij dat een groot park geïnteresseerd was in mijn werk."



Toen Energylandia plotseling met de Coasterholic-kleding op de proppen kwam, was Litzke dan ook met stomheid geslagen. "Mijn volgers stuurden me massaal berichten dat mijn ontwerp was overgenomen. Ik heb meteen contact opgenomen met de persoon met wie ik eerder sprak, maar ik kreeg geen respons." Looopings heeft een woordvoerder van Energylandia om een uitleg gevraagd, maar tot nu toe kwam er geen reactie.



Commentaren verwijderen

De Coasterfashion-baas baalt flink. "Deze manier van werken maakt me heel kwaad. Ik ben wel blij met de reacties van onze fans. Zij bestoken Energylandia op social media met reacties waarin ze het plagiaat aankaarten. Helaas blijft Energylandia deze commentaren verwijderen." Zelf besteedde Coasterfashion ook aandacht aan de zaak op Instagram.



Litzke is niet van plan om juridische stappen te ondernemen. "Copyright-zaken zijn lastig, zeker over de grens." Dat neemt niet weg dat hij pissig is. "Ik had veel liever gezien dat het park toestemming had gevraagd, ik sta altijd open voor een samenwerking. Maar vier vrijkaartjes zie ik niet als een serieuze compensatie."



Copycatlandia

Als een grap introduceerde Coasterfashion shirts met de tekst 'Copycatlandia', in de stijl van het Energylandia-logo. "Een grap, want ze waren niet daadwerkelijk te koop", legt de initiatiefnemer uit. "Ik wilde het park laten zien hoe het voelt als je ontwerp wordt gestolen."