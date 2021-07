Efteling

Belgische viroloog zeer tevreden over Efteling-attracties: 'Ventilatie is supergoed'

Het zit wel goed met de ventilatie in Efteling-attracties. Dat meldt de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst op Twitter nadat hij een bezoek bracht aan het Brabantse themapark. De corona-expert nam een CO2-meter mee om te checken hoe goed overdekte attracties geventileerd worden in coronatijd.



Voldoende luchtverversing in gebouwen verkleint de kans op de verspreiding van het coronavirus. Om die reden besloot Van Ranst in de Efteling de proef op de som te nemen. De resultaten stemde hem zeer tevreden.

"Prima georganiseerd, zoals alles bij de Efteling", schrijft hij. "Bij het aanschuiven houdt men anderhalve meter afstand. Mijn CO2-metertje bleef overal in de binnenattracties onder 600 ppm, dus de ventilatie is supergoed."



Type

Ppm staat voor parts per million. Van Ranst vulde nog aan dat hij een luchtkwaliteitsmeter van het type Aranet4 gebruikt.



Een foto van het bezoek van de viroloog aan de Efteling zorgde nog voor wat commotie op Twitter, toen bleek dat hij geen mondmasker droeg. "De man die verantwoordelijk is geweest voor mondkapjesplicht in België in de buitenruimte", schreef iemand. "En nu loopt hij gewoon rond zonder mondkap in een druk pretpark. Hypocrisie ten top!"



Regels

Uiteraard hield Van Ranst zich gewoon aan de regels: mondkapjes zijn in Nederland nergens meer verplicht, met uitzondering van het voortgezet onderwijs, vliegvelden en het openbaar vervoer. "Jullie hebben er totaal geen zaken mee waar ik ben", luidde zijn reactie. "En wat is er trouwens mis met de Efteling?"