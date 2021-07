Efteling

Steigers weggehaald bij nieuwe bakkerij Efteling: steeds meer details zichtbaar

Bäckerei Krümel, de nieuwe bakkerij van de Efteling, is al voor een groot deel af. Tegenover familieachtbaan Max & Moritz wordt gewerkt aan een horecagelegenheid in Duitse stijl. Vanaf eind dit jaar kunnen bezoekers er onder meer plaatgebak, vloerbrood en broodpizza's bestellen.



Onlangs zijn de steigers weggehaald. Daardoor is het exterieur van het Zuid-Duitse chalet, inclusief allerlei details, nu goed zichtbaar. Een aanbouw wordt vormgegeven als een oude houten graanopslag. Een video van YouTube-kanaal Eftelwesley laat zien wat de huidige stand van zaken is.

Borden en andere decoraties hangen al op hun plek. Balken zijn voorzien van sierlijke beschilderingen. Onder de vensters hangen bloembakken, waar de oplettende bezoeker ook een kip in kan spotten. Op dit moment wordt het dak afgewerkt.



Bergdorpje

Bäckerei Krümel is een ontwerp van Jeroen Verheij. "Alles op en rond het Max & Moritz Plein ademt dezelfde sfeer en zelfs de beplanting en bestrating spreekt dezelfde taal", vertelt hij in een interview. "Hierdoor lijkt het net alsof je in het bergdorpje bent beland waar de kwajongens Max en Moritz met hun moeder Frau Schmetterling wonen."



Om inspiratie op te doen maakte Verheij een jaar geleden een rondreis door Duitsland, Oostenrijk en Italië. "Zodat ik onderweg ook nog wat bijzondere locaties kon bezoeken."



Sneeuwbalken

Op dat moment was het ontwerp al voor 90 procent af. "Na die vakantie heb ik toch nog wel wat kleine details veranderd, zodat de bakkerij een nóg authentiekere uitstraling zou krijgen. Denk dan aan de vorm van de typische bloembakken en de locatie van de sneeuwbalken op het dak."