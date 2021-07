Efteling

Deze zomer in de Efteling: regenboogpopcorn in de smaken aardbei, bosbes en banaan

De Efteling heeft regenboogpopcorn opgenomen in het assortiment. Het gaat om zoete popcorn in drie verschillende smaken: aardbei, bosbes en banaan. Er zijn twee verschillende maten: klein (2,50 euro) en groot (5 euro).



Met de grote variant trek je als Efteling-bezoeker behoorlijk de aandacht, zo ontdekte Paul Sprangers van Efteling-podcast Kleine Boodschap. "Dat ding was zó groot...", vertelt hij in een aflevering. "Als ik de winnende cheque van de Staatsloterij had vastgehouden, hadden net zo veel mensen me nagewezen. Dat was echt niet normaal."

Dankzij de popcornzak werd Sprangers zelf een attractie. "Ik denk dat ik wel vijftien keer heb gehoord: wow, da's een grote zak popcorn!" Co-presentator Tim Hinssen zag foto's van de lekkernij. "De zak popcorn was groter dan je jongste dochter", merkt hij op. "Je hebt er een week van gegeten."



Spookslot

De regenboogpopcorn wordt gekleurd met hetzelfde suiker dat gebruikt wordt om suikerspinnen te maken. Wie een zak wil bestellen, kan alleen terecht bij Het Seylend Fregat. Dat is de horecalocatie tussen het Spookslot en wildwaterbaan Piraña.