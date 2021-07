Sprookjesbos Valkenburg

Sprookjesbos Valkenburg weer open: 'Veel sterkte gewenst aan de inwoners'

Het Limburgse pretpark Sprookjesbos Valkenburg is vanaf vandaag weer open. Vorige week werden de poorten gesloten omdat de omgeving geteisterd werd door extreme overstromingen. Daarbij bleef het park zelf gespaard.



Het management kondigde aan dat men de herstelwerkzaamheden in de omgeving niet wilde verstoren. Daarom zou het park, gelegen op een bosrijke heuvel, in eerste instantie dicht blijven. Nu vindt Sprookjesbos het weer verantwoord om de poorten te openen.

Op de website van het park is wel een waarschuwing te lezen. "Bekijk de adviesroutes en vermijd het centrum", staat daar. "In de kern van Valkenburg blijft de noodverordening voorlopig gelden."



Ondernemers

De entree aan de Heunsbergerweg is alleen toegankelijk met een parkeerkaartje. Sprookjesbos heeft ook een boodschap voor getroffen buurtbewoners. "Veel sterkte gewenst aan de inwoners en ondernemers in het centrum."