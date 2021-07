Walibi Holland

Walibi Holland zet vloggend meisje centraal in nieuwe reclamecampagne

Een nieuw reclamefilmpje van Walibi Holland is vormgegeven als een vlog. Het meisje in de hoofdrol maakt zogenaamd een video over haar eerste keer over de kop in een achtbaan. Te zien is hoe ze voortdurend foto's en filmpjes van haar dagje uit deelt op Instagram, TikTok en Facebook.



De nadruk ligt op het familiegevoel, waarbij steeds wordt benadrukt dat haar ouders en broertje het ook naar hun zin hebben. Walibi begon enkele jaren geleden met het uitbreiden van de doelgroep.

Men wil tegenwoordig naast jongeren ook gezinnen met kleine kinderen aanspreken. Daarom worden de attracties in kindergebied Walibi Play Land - normaal gesproken een ondergeschoven kindje - dit keer uitgebreid in beeld gebracht.



Vakantiepark

De video eindigt met een overnachting in vakantiepark Walibi Village. "Beleef samen met je gezin een leuke dag in Walibi", klinkt het. De voice-over werd verzorgd door Joey Hereman, de vaste reclamestem van het pretpark.