Avonturenpark Hellendoorn

Vernieuwde achtbaan Avonturenpark Hellendoorn al twee weken dicht

Het paradepaardje van Avonturenpark Hellendoorn staat al twee weken stil. Achtbaan Balagos is sinds dinsdag 6 juli buiten gebruik vanwege een storing. De attractie kampt met een technisch mankement aan de liftheuvel, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.



Balagos is de nieuwe naam van de rollercoaster Tornado uit 1990. Dit jaar kreeg de baan een ander thema en een nieuwe trein met heupbeugels in plaats van schouderbeugels. Het Overijsselse pretpark presenteert de opgeknapte attractie zelfs als een "nieuwe achtbaan" in folders en op reclameborden.

Bezoekers die nieuwsgierig zijn geraakt en naar Hellendoorn komen, kunnen voorlopig dus geen ritje maken. "Er wordt hard gewerkt om de attractie weer operationeel te krijgen", aldus de voorlichter. "De verwachting is dat Balagos binnen een week weer draait."