Schwaben Park

Gratis entree voor pretparkbezoekers die zich laten vaccineren

Bij de ingang van het Duitse pretpark Schwaben Park worden komend weekend gratis vaccinaties én gratis tickets uitgedeeld. Tussen 15.00 en 20.00 uur kunnen bezoekers zich kosteloos laten vaccineren tegen het coronavirus. Als beloning ontvangen ze een entreekaart voor het attractiepark.



Het ticket is tot het einde van het seizoen te gebruiken. Er wordt geprikt met de vaccins Pfizer en Janssen. Voor kinderen tussen 12 en 17 jaar is de aanwezigheid van een wettelijke voogd verplicht.

Wie al één keer gevaccineerd is met Pfizer, kan bij het pretpark de tweede prik halen. Voor Janssen is één prik voldoende. Vooraf een afspraak maken is niet nodig. Geïnteresseerden moeten hun vaccinatiekaart, zorgpas en identiteitsbewijs meenemen.



Deelstaat

Schwaben Park ligt in deelstaat Baden-Württemberg. Eerder kwam het Duitse attractie- en dierenpark Safariland Stukenbrock in Noordrijn-Westfalen al met een vergelijkbare actie. Daar deelt men alleen kinderkaartjes uit.