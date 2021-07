Disneyland Paris

Video: Coco toegevoegd aan 4D-show Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft 4D-show Mickey's PhilharMagic aangepast. Voortaan is de bekende Pixar-film Coco onderdeel van de filmvoorstelling. In een YouTube-video laat Disney zien hoe de toevoeging tot stand is gekomen.



Aan het woord komen creatief leider Tom Fitzgerald van Walt Disney Imagineering, adjunct-directeur Tasha Sounart van Pixar, creatief directeur Roger Gould en componist Germaine Franco. "Het was altijd al de bedoeling om in de loop van de tijd nummers toe te voegen", vertelt Fitzgerald.

Voor het project werkten de animatiestudio's van Disney en Pixar intensief met elkaar samen: Pixar was verantwoordelijk voor de Coco-wereld, terwijl Walt Disney Animation Studios het hoofdpersonage Donald Duck moest animeren.



Muzikant

Speelfilm Coco uit 2017 gaat over de 12-jarige jongen Miguel, die ervan droomt om een succesvol muzikant te worden. Disney-attractie Mickey's PhilharMagic staat in het teken van Donald Duck, die de tovenaarshoed van Mickey Mouse kwijtraakt. In zijn zoektocht komt hij terecht in allerlei bekende muzikale scènes uit klassieke Disney-films.



Disneyland Paris opende Mickey's PhilharMagic in 2018. Vijftien jaar eerder was de film echter al te zien in Magic Kingdom in het Amerikaanse Walt Disney World in Florida. Tegenwoordig draait de 4D-show ook in Hong Kong Disneyland, Tokyo Disney en Disneyland in Californië.