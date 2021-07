Kermis

Tilburgse kermis vooralsnog zonder 48 meter hoge thrillride Eclipse

De Tilburgse kermis dreigt uit te lopen op een financiële ramp voor de eigenaar van de attractie Eclipse. Sinds de start van de kermis op vrijdag 16 juli is de thrillride nog geen minuut open geweest. Er zijn problemen met de motor van de attractie, valt te lezen op een briefje bij de kassa.



"Wegens motorstoring gesloten", staat daar. Een woordvoerster van de gemeente Tilburg bevestigt dat de Eclipse tot nader order niet open kan. "De exploitant wacht op onderdelen."

Het is de bedoeling dat de attractie zo snel mogelijk gaat draaien. De gemeente is op dit moment dan ook niet op zoek naar vervanging, aldus de voorlichtster. De kermis in Tilburg duurt nog tot en met aanstaande zondag. Vanwege de coronabeperkingen zijn de openingstijden ingekort.



Capriolo

Eclipse is een 48 meter hoge attractie van het type capriolo, gebouwd door de Nederlandse fabrikant Mondial. Passagiers worden met een topsnelheid van 90 kilometer per uur door de lucht geslingerd, terwijl ze meermaals over de kop gaan.