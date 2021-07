Madurodam

Madurodam verloot overnachting tussen de miniaturen en attracties

Wie altijd al eens in een miniatuurstad wilde slapen, heeft geluk. Madurodam verloot deze zomer namelijk een overnachting voor maximaal vier personen. Zij hebben het hele park na sluitingstijd voor zichzelf.



Madurodam tovert de befaamde Schreierstoren eenmalig om tot exclusieve hotelkamer, in samenwerking met Belvilla. Zo hebben de winnaars uitzicht over het hele park. Daarnaast krijgen ze een luxe diner aangeboden.

Bovendien zijn alle attracties en faciliteiten exclusief geopend voor het gezelschap, als het grote publiek al naar huis is. "Veel Nederlanders kiezen dit jaar voor een vakantie in eigen land", vertelt een woordvoerster. "En waar krijg je nou een beter beeld van Nederland dan in Madurodam?"



Gratis

De prijs vertegenwoordigt volgens Madurodam een waarde van 449 euro. Meedoen is gratis en kan tot en met 2 augustus. Het park onthult de winnaar op 3 augustus. De overnachting wordt in overleg gepland, maar moet plaatsvinden vóór 6 september.



Madurodam opende in 1952 als een miniatuurwereld. Tegenwoordig zijn er ook verschillende historische thema-belevingen met speciale effecten te vinden.