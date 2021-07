Walibi Holland

Walibi-achtbaan Lost Gravity voorlopig buiten gebruik

Achtbaan Lost Gravity in Walibi Holland kan voorlopig niet open. De rollercoaster is sinds vrijdagochtend buiten gebruik vanwege een technisch probleem. Vier dagen later weet het pretpark nog niet wanneer de attractie weer operationeel zal zijn.



"Een onderdeel van Lost Gravity werkt niet en we zijn druk bezig om dit te repareren", laat een woordvoerster weten. "De verwachting is dat de attractie de komende dagen nog niet draait."

Op de website van Walibi valt te lezen dat de coaster "tot nader order gesloten" is. Lost Gravity, geopend in 2016, is 32 meter hoog en 680 meter lang. Passagiers gaan twee keer over de kop. De topsnelheid bedraagt 87 kilometer per uur.



Hoogseizoen

De sluiting komt op een pijnlijk moment, nu het hoogseizoen is losgebarsten. Walibi is sinds 10 juli dagelijks geopend tot minstens 20.00 uur. Vorige maand was de achtbaan ook al enkele dagen dicht in verband met een technisch defect, tussen 11 en 19 juni.