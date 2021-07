Gedeelte Disneyland Paris afgezet vanwege bijennest

Disneyland Paris

Een gedeelte van Disneyland Paris is tijdelijk niet toegankelijk vanwege een enorm bijennest. In themagebied Frontierland hebben zich gigantisch veel bijen verzameld. Om overlast te voorkomen, werd het gebied eromheen afgesloten.



Gisteren had men provisorisch bankjes neergezet met touwen ertussen. Sinds vandaag staan er groene dranghekken, blijkt uit foto's van fansite DLP Report.

De zwerm bijen bevindt zich in een perkje tussen de eetgelegenheden Last Chance Cafe en The Lucky Nugget Saloon in het Disneyland Park. Ze doen bezoekers in principe geen kwaad.