Youtubers bouwen waterpark met drie glijbanen in de achtertuin

Twee Nederlandse youtubers hebben een achtertuin omgetoverd tot een waterpark. Rik Kleeven en Jesper Weijs van YouTube-kanaal Glowmovies bouwden zelf een groot waterparadijs, inclusief drie verschillende waterglijbanen. Daarvoor gebruikten ze houten palen en zeil.



Naast een peuterbad, een duikplank en een verhoogde trampoline creëerde het tweetal een grote hobbelglijbaan, een lange tunnelglijbaan en een glijbaan met een schans. Ook een peuterbadje en een stoel voor de badmeester mochten niet ontbreken.

De youtubers besteedden drie video's aan het maken van het waterpark, dat volgens hen in totaal 10.000 euro gekost heeft. In het laatste filmpje van ruim elf minuten worden de diverse waterattracties één voor één uitgetest. De drie grote glijbanen komen uit op drie losse zwembaden.



Achtbaan

Kleeven en Weijs zetten vaker opmerkelijke constructies in de tuin neer. Afgelopen winter bouwden ze nog een 50 meter lange achtbaan, die echt werkte. Het duo woont in het Limburgse dorp Oirlo.