Kermis

Tilburgse kermis voortaan eerder dicht: 'Om teleurstellingen te voorkomen'

De bekendste kermis van Nederland stopt komende week twee uur eerder dan gepland. Eigenlijk zou de kermis in Tilburg bijna dagelijks geopend zijn tot 23.00 uur. De gemeente heeft besloten om de openingstijden in te korten.



Aanleiding is de grote drukte op zaterdagavond. Toen kwamen er zo veel mensen op het kermisterrein af dat de toegangspoorten vroegtijdig gesloten moesten worden.

"Om de sfeer op en buiten het kermisterrein positief te houden en daarbij teleurstellingen te voorkomen, is er besloten om de Vakantiekermis twee uur eerder te sluiten", laat de gemeente weten.



Wachtrij

De Tilburgse kermis - die dit jaar Vakantiekermis wordt genoemd vanwege de coronabeperkingen - biedt plaats aan maximaal achtduizend bezoekers, verdeeld over drie pleinen. Als de maximumcapaciteit is bereikt, kunnen mensen aansluiten in een wachtrij.



Ter compensatie voor bezoekers en exploitanten mogen de attracties wel elke dag een uur eerder gaan draaien, namelijk om 12.00 uur. Het evenement duurt tot en met zondag 25 juli.