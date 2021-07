Holiday Park

Holiday Park opent drie nieuwe attracties in Wickie de Viking-gebied

Het Duitse pretpark Holiday Park, onderdeel van de Plopsa Group, heeft dit weekend drie nieuwe attracties in gebruik genomen. Na anderhalf jaar bouwen is het themagebied Wickieland officieel af. Er zijn een disk'o coaster, een splash battle en een speelplaats gerealiseerd.



Het gaat om een investering van circa 12 miljoen euro. De opzet van het gebied is vergelijkbaar met de reeds bestaande Wickielanden in Plopsaland De Panne (België) en Majaland Kownaty (Polen), die respectievelijk openden in 2013 en 2020.

De 15 meter hoge disk'o coaster - een slingerende schijf die heen en weer schommelt - wordt in Duitsland Die Große Welle genoemd. Het speelgebied heet simpelweg Wickie Spielplatz.



Boomstambaan

In Holiday Park stond al een Vikingdorp met een boomstambaan: Wickie Splash. De uitbreiding heeft een oppervlakte van bijna 10.000 vierkante meter. Vorig jaar stak het park nog 5 miljoen euro in het opknappen van een wildwaterbaan. Die attractie heeft nu een dinothema, met een prehistorisch landschap en bewegende dinosaurussen.



Een volgende stap moet het bouwen van een eigen hotel worden, zodat Holiday Park een meerdaagse bestemming wordt. De eerste voorbereidingen zijn al gestart. "Overeenkomstige aanvragen zijn reeds ingediend bij het districtsbestuur", laat eigenaar Plopsa weten.