Kermis

Tilburgse kermis afgesloten vanwege drukte

Grote drukte heeft er zaterdagavond voor gezorgd dat het terrein van de Tilburgse kermis afgesloten moest worden. De hele avond stonden er lange rijen bij de toegangspoorten. Op een gegeven moment was het zo druk dat besloten werd om wachtende bezoekers weg te sturen.



"De kermis is gesloten en zal voorlopig niet meer openen", verscheen op led-borden bij de ingangen. Eerder adviseerde de gemeente al om niet meer langs te komen, maar een hoop mensen gaven daar geen gehoor aan.

De kermis was open tot 23.00 uur. Het evenement in de binnenstad van Tilburg duurt nog tot en met zondag 25 juli. Omdat er in verband met de coronaregels minder attracties staan dan gewoonlijk, wordt officieel gesproken over de Vakantiekermis in Tilburg in plaats van dé Tilburgse kermis.



Uden

Op de kermis in het Brabantse Uden was het zaterdag eveneens opvallend druk. "Wij vragen iedereen níet meer naar Uden toe te komen", meldde de gemeente op social media. "De kermispleinen en terrassen zijn vol." Ook daar blijft de kermis staan tot en met de 25e.