Nieuws

Pretparktoeristen opgelet: Frankrijk scherpt inreisbeleid voor Nederlanders aan

Nederlanders die naar Frankrijk reizen en niet volledig zijn gevaccineerd, moeten vanaf middernacht een negatieve coronatest kunnen overleggen van maximaal 24 uur oud. Nu is dat nog 72 uur. Zowel PCR-tests als antigeentests worden geaccepteerd.



Het nieuwe beleid is een extra horde voor mensen die een bezoekje willen brengen aan bijvoorbeeld Disneyland Paris of Parc Astérix. De autoriteiten kunnen op vliegvelden, treinstations en snelwegen om een test- of vaccinatiebewijs vragen.

De regel geldt ook voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Cyprus en Griekenland. Net als bij ons loopt het aantal coronabesmettingen in die landen snel op.



Nog strenger

Vanaf 21 juli worden de regels nog strenger. Dan moeten niet (volledig) gevaccineerde Nederlanders zich in Frankrijk elke 48 uur laten testen als ze attractieparken, musea of andere bezienswaardigheiden willen bezoeken waar meer dan vijftig mensen samenkomen.



Tegelijk versoepelt Frankrijk het beleid voor mensen die zijn ingeënt met Pfizer, Moderna of AstraZeneca. Zeven dagen na hun tweede prik worden zij als volledig gevaccineerd beschouwd. Dat was veertien dagen. Deze groep hoeft zich dan niet meer te laten testen. Toeristen die een Janssen-prik hebben gehad, mogen na 28 dagen overal zonder test naar binnen.



Duitsland

Ook Duitsland scherpt de regels voor Nederlanders vanaf morgen aan. Wie nog niet klaar is met vaccineren, moet zijn reis registeren bij de Duitse autoriteiten. Daarnaast dienen zij een negatieve coronatest te overleggen of te bewijzen dat ze recent van het virus zijn hersteld. Wie dat niet kan, moet tien dagen in quarantaine.