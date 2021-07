Efteling

Efteling legt uit waarom oude achtbaankarretjes vernietigd moeten worden

Als een Efteling-attractie wordt afgebroken, belanden de meeste onderdelen in de vuilnisbak. Zelfs oude karretjes van verdwenen attracties, die fans dolgraag zouden overnemen, worden vernietigd. Daar is een belangrijke reden voor, vertelt decorateur Patrick van den Nieuwenhuizen in een interview.



Hij is samen met architectonisch ontwerper Ronald Donkers en archivaris Gerrie van Dongen onderdeel van het team dat binnen de Efteling verantwoordelijk is voor het erfgoedbeheer. De medewerkers houden zich bezig met het in kaart brengen, bewaren en restaureren van historische Efteling-decoraties.

Bij de sloop van een attractie worden belangrijke objecten opgeslagen in het archief. Maar het team is kritisch, vertelt Van den Nieuwenhuizen. "Je hoeft niet álles te bewaren. Zolang je maar de verschillende onderdelen veiligstelt die de sfeer goed weergeven."



Museum

Hij noemt de 37 jaar oude Oude Tufferbaan als voorbeeld. Daar werden begin 2019 de voertuigen vervangen. "We hebben ervoor gekozen om slechts drie T-fords te bewaren." Eén daarvan staat nu bij het Efteling Museum. "De andere wagentjes zijn vernietigd, zodat ze niet verhandeld konden worden."



Dezelfde tactiek werd toegepast bij de karretjes van de Bob. "Ook daar zijn er maar een paar van bewaard." Eén exemplaar ging naar een fan die 6500 euro doneerde aan het goede doel. Een andere bobslee is neergezet in de tuin van Efteling-directeur Fons Jurgens. Ook staat er een Bob-karretje bij Villa Pardoes, het vakantieverblijf voor zieke kinderen aan de rand van het attractiepark.



Verzamelcircuit

De Efteling is als de dood voor een handel in oude Efteling-rekwisieten. "De magie van de Efteling hoort immers in de Efteling te blijven", zegt Van den Nieuwenhuizen. Om die reden wil men het verzamelcircuit niet stimuleren.



Wat wel bewaard moet worden, verdwijnt meestal achter slot en grendel. Zo is onder achtbaan Vogel Rok een rekwisietenmagazijn te vinden. Soms gaan er ook per abuis zaken verloren. Donkers: "De Octopus uit PandaDroom is per ongeluk weggegooid. Dan vissen we dus letterlijk achter het net en balen we."



Walvis

Het team buigt zich momenteel over de enorme walvis van bootjesmolen Polka Marina, die afgelopen winter gesloopt is. "We willen deze graag een nieuwe bestemming geven, maar dat kan niet zomaar", aldus ontwerper Donkers.



"Hij past niet in het magazijn en kan ook niet dienen als speeltoestel bijvoorbeeld, want het is niet veilig om erop te klimmen. Tegelijkertijd is het zo'n iconisch object dat het ons zwaar valt om de walvis weg te doen. We stellen die beslissing dus nog even uit." Voorlopig staat het decorstuk op het Dienstencentrum achter Carnaval Festival.