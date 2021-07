Movie Park Germany

Zomeractie Movie Park Germany: twee dagen toegang voor de prijs van één

Movie Park Germany deelt deze zomer gratis kaartjes uit voor een tweede bezoek. Wie een entreebewijs koopt voor de periode van maandag 19 juli tot en met zondag 1 augustus, kan het Duitse pretpark kosteloos nog een keer bezoeken.



Dat tweede bezoek moet plaatsvinden vóór maandag 13 september. "We verlengen de zomergevoel voor jullie", laat Movie Park weten. Gebruikmaken van de actie kan door in de online ticketshop de code 'COMEBACK' in te vullen.

De toegangsprijs van het attractiepark in Bottrop wisselt per dag, afhankelijk van de verwachte drukte. Voor de komende weken variëren de tarieven bijvoorbeeld tussen 37,90 en 47,90 euro.



Familieachtbaan

Movie Park Germany opende onlangs de nieuwe familieachtbaan Movie Park Studio Tour: een grotendeels overdekte rollercoaster met twee lanceringen, een draaiplatform en andere speciale effecten.