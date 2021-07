Efteling

Efteling-rel rond muziekrechten Monsieur Cannibale kwam aan het rollen door YouTube-reactie

Een reactie op YouTube heeft ervoor gezorgd dat de Franse muziekuitgever Prosadis de Efteling voor de rechter heeft gesleept. De firma eiste een schadevergoeding omdat het Kaatsheuvelse attractiepark auteursrechten zou schenden door het nummer Monsieur Cannibale te gebruiken. Het bedrijf kreeg afgelopen week deels gelijk. Zo mag de Efteling de bekende melodie niet meer gebruiken in watershow Aquanura.



In de uitspraak van de rechter wordt ook beschreven hoe Prosadis ontdekt heeft dat de Efteling het nummer Monsieur Cannibale van zanger Sacha Distel gebruikte. Een internetreactie blijkt de boosdoener te zijn. Toen de uitgever het lied in 2014 op YouTube zette, luidde één van de commentaren: "Krijgt hij altijd geld telkens dat het liedje wordt gedraaid in de Efteling? Dan is die mens steenrijk!"

Toen medewerkers van Prosadis dat lazen, besloten ze de zaak te onderzoeken. Zo kwam het balletje aan het rollen. In juni 2017 stuurde de Franse advocaat van Prosadis een brief naar de Efteling waarin gesommeerd werd om het gebruik van het nummer te staken. Dat was de start van een juridische procedure die afgelopen week voorlopig tot een einde kwam.



Voldoende toegelicht

De Efteling gaf in de rechtszaal aan te betwijfelen of Prosadis echt niet eerder op de hoogte was van het bestaan van de attractie met het bijbehorende nummer. Monsieur Cannibale staat immers al sinds 1988 in het park. Volgens de rechter heeft de uitgever "voldoende toegelicht" dat het commentaar op het YouTube-filmpje uit 2014 de aanleiding is geweest om naar de kwestie te kijken.



"De Efteling heeft onvoldoende onderbouwd dat Prosadis al eerder dan 2014 op de hoogte was van het gebruik van het werk bij de attractie", valt te lezen in de uitspraak.



Grapje

Looopings heeft contact opgenomen met degene die de YouTube-reactie destijds plaatste: Marius Merchiers uit de Belgische gemeente Kontich. "Eerlijk gezegd was ik dit allang weer vergeten", laat hij weten. "Ik maakte in 2014 eigenlijk een grapje, dus zo'n effect had ik niet verwacht."



Merchiers heeft achteraf gezien in ieder geval geen spijt van wat hij teweeggebracht heeft. "Ik vind wel dat de Efteling moet beschikken over de juiste rechten voor het gebruik van het liedje. Ze hadden op zijn minst toestemming moeten vragen aan het muzieklabel van de artiest."



Spotify

Door de uitspraak moet de Efteling binnen afzienbare tijd stoppen met het aanbieden van het nummer op streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Daar is het lied nu nog wel te vinden. Ook mag de Aquanura-show met de Monsieur Cannibale-melodie niet meer vertoond worden. De Efteling heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd. Men gaat de uitspraak deze week eerst bestuderen.



Naast de variant bij Aquanura heeft de Efteling nog een andere versie van het nummer laten ontwikkelen: een instrumentale uitvoering. Die wordt bij de attractie gedraaid als er in de buurt tv-opnames zijn. Op die manier kunnen fragmenten daarvan online gezet worden zonder dat er auteursrechtenclaims komen. Over die versie werd in de rechtszaal niet gesproken, waarschijnlijk omdat Prosadis niet op de hoogte is van het bestaan ervan.