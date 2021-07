Kermis

Foto's: Tilburg heeft weer grootste kermis van Nederland, ondanks corona

Met zo'n 140 attracties en kramen mag de Tilburgse kermis zich opnieuw de grootste Nederlandse kermis van het jaar noemen. Vorig jaar ging die eer voor één keer naar Den Haag, omdat de kermis in Tilburg vanwege de coronamaatregelen een stuk kleiner was dan gewoonlijk. Ook dit jaar staat er nog geen volwaardige kermis in de Brabantse stad.



Er wordt gewerkt met drie aparte, afgesloten pleinen en een bezoekerslimiet. Toch pakt Tilburg wel weer het Nederlandse record. Daar komen een hoop mensen op af. Zo veel zelfs, dat de gemeente gisteren besloot om de kermis voortaan twee uur eerder te sluiten dan gepland. Zo hoopt men lange wachtrijen in de avonduren te voorkomen.

Het evenement duurt - zoals vanouds - tien dagen: van 16 tot en met 25 juli. Opvallende attracties zijn dit jaar Airborne, Time Machine, Reactor, Rock & Roll, Around the World, Propeller, Eclipse, Gladiator, Disco Jumper en Toxic. De Eclipse kampt met een langdurige storing.



Power Polyp

Ook van de partij in 2021: Hell Raiders, Air Race Bungee, Happy Spider, Fun Factory, Rescue, Cake Walk, Break Dance, New York Dancer, Snow Jet, Thriller, Haunted Mansion, Boobytrap Hotel, Fire Department, Heroes City, Power Polyp, X-Factory, Crazy Dance, Spinning Coaster en Chaos.