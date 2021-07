Efteling

Efteling aangeklaagd vanwege muziek Monsieur Cannibale: cd-verkoop en Aquanura-show moeten stoppen

De Efteling is voor de rechter gesleept door de Franse muziekuitgever Prosadis, die de rechten op het beroemde nummer Monsieur Cannibale bezit. Het bedrijf wil dat de Efteling per direct stopt met het gebruiken van het lied vanwege het schenden van auteursrechten.



De Franse firma beweert dat de Efteling nooit toestemming heeft gekregen om het aanstekelijke nummer te gebruiken in het attractiepark. Verder stelt de uitgever dat er inbreuk wordt gemaakt op persoonlijkheidsrechten van de auteurs, omdat hun namen nergens vermeld worden bij de kookpottenmolen uit 1988.

Daarnaast beweert Prosadis dat de makers van het nummer in diskrediet worden gebracht door de Efteling, omdat de attractie in kwestie "reeds geruime tijd in de publieke opinie als een uiting van racisme wordt gezien".



Schadevergoeding

Tijdens een rechtszaak over de kwestie eiste de uitgever een riante schadevergoeding, met een voorschot van 100.000 euro. De rechter gaf het bedrijf deels gelijk, blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak.



Volgens de Amsterdamse rechter heeft de Efteling inderdaad gedeeltelijk onrechtmatig gebruikgemaakt van het Monsieur Cannibale-lied van componist Gérard Gustin, gezongen door Sacha Distel. Met de attractie zelf heeft de rechter echter geen problemen: de eisen daaromtrent werden afgewezen. Er zijn wel gevolgen voor watershow Aquanura.



Geen toestemming

In de tweede versie van het fonteinenspektakel, die in 2014 in première ging, is de melodie van Monsieur Cannibale verwerkt. Voor het maken van die klassieke, instrumentale uitvoering had de Efteling geen toestemming. Het park heeft een licentie voor het gebruik van het originele nummer bij de attractie, maar niet voor het bewerken van de muziek. Daarom mag de Tweede Efteling Symfonie van Aquanura, met daarin Monsieur Cannibale, niet meer vertoond worden.



Bovendien had de Efteling het nummer nooit zelf mogen uitbrengen op fysieke cd's en op digitale platforms als Spotify en Apple Music. De rechter eist dat de Efteling binnen dertig dagen stopt met de verkoop van cd's waar het lied op te vinden is. Via streamingplatforms mag de Efteling Monsieur Cannibale eveneens niet meer aanbieden.



Verdiend

Ook moet de Efteling binnen veertien dagen aan Prosadis laten weten hoeveel er verdiend is met de verkoop van cd's, het gebruik van de streamingkanalen én het vertonen van de watershow. Dat wordt juridisch nog lastig, omdat niet wordt bijgehouden hoeveel toeschouwers Aquanura dagelijks heeft én omdat Efteling-bezoekers uiteraard niet alleen een kaartje kopen om de twaalf minuten durende voorstelling te zien.



Als de Efteling niet aan de eisen voldoet, volgt een dwangsom van 1000 euro per dag, met een maximum van 50.000 euro. Het park moet ook de proceskosten van ruim 21.600 euro betalen.



Bestuderen

Het is nog niet duidelijk of de Efteling in beroep gaat tegen de uitspraak. Een woordvoerster kon daar vrijdagavond nog niet inhoudelijk op ingaan. "We zijn van het vonnis op de hoogte", laat ze aan Looopings weten. "Dat gaan we bestuderen om te kijken hoe we hierop gaan reageren."



Zoals bekend is de aanwezigheid van Monsieur Cannibale in de Efteling sowieso een aflopende zaak. Vorige maand bevestigde het park dat de attractie na zondag 5 september 2021 definitief wordt gesloten. De molen krijgt een ander thema en een nieuwe naam. Huiscomponist René Merkelbach werkt aan een nieuwe soundtrack.