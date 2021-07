GaiaZOO

GaiaZOO opgelucht: park kan weer open

GaiaZOO in Kerkrade kan opgelucht ademhalen. Ondanks dat het Limburgse dierenpark gisteren nog kampte met wateroverlast, is het gelukt om vandaag weer open te gaan voor bezoekers. Dat heeft de dierentuin laten weten op social media.



"Inmiddels hebben we in het park de balans op kunnen maken en gelukkig valt de schade naar omstandigheden mee", staat in een verklaring. "Het voornaamste is, dat alle dieren in GaiaZOO ongedeerd zijn gebleven."

Medewerkers hebben hard hun best gedaan om het park weer begaanbaar te maken voor het publiek. Dat is gelukt, op een vlonder na. "Daarom openen we weer onze poorten en heten we jullie weer van harte welkom."



Overspoeld

Het management wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende berichten. "De afgelopen 24 uur zijn we ook figuurlijk overspoeld, maar dan met jullie vele reacties vol medeleven", staat in een verklaring. "Hartelijk dank voor dit hart onder de riem."