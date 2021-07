Walibi Belgium

Drama voor Walibi Belgium: pretpark onder water, poorten tot nader order dicht

De overstromingen in Walibi Belgium hebben het volledige attractiepark onder water gezet. Donderdagmiddag, toen de poorten vroegtijdig gesloten werden, leek de overlast nog relatief mee te vallen. Nieuwe luchtbeelden laten zien hoe zwaar het pretpark in Waver getroffen is door overstromingen.



Paden en pleinen zijn nauwelijks meer te herkennen. Het grote meer dat normaal gesproken in het hart van het park ligt, loopt nu naadloos over in de rest van het ondergelopen terrein. De schade zal enorm zijn.

Om die reden is Walibi voorlopig dicht. "Als gevolg van de overstromingen zal het gebied Walibi Belgium-Aqualibi tot nader order gesloten blijven", laat het park weten. In afwachting van meer nieuws werd de verkoop van tickets en abonnementen stopgezet.



Onbereikbaar

Door de enorme hoeveelheid water is ook de technische infrastructuur beschadigd geraakt, zo meldt Walibi. "Daardoor zijn we telefonisch en per e-mail onbereikbaar." Men houdt het publiek op de hoogte via de officiële website en socialmedia-kanalen.