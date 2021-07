Safariland Stukenbrock

Duits dierenpark geeft gratis kaartje weg bij coronavaccinatie

Bij het Duitse dierenpark Safariland Stukenbrock staat volgende week een vaccinatiebus. Volwassenen die zich laten inenten tegen corona krijgen per gezin een gratis kinderkaartje voor het park.



Om groepen te bereiken die zich nog niet hebben laten vaccineren, zet het district Gütersloh een speciale bus in. Volwassenen kunnen zich op drukke plekken direct laten prikken zonder eerst een afspraak te maken. Ook pubers vanaf 16 jaar zijn welkom, mits ze vergezeld worden door hun ouders.

De belangstelling valt vooralsnog tegen. Slechts 161 mensen hebben zich in de bus laten inenten. Daarom gebruikt men lokkertjes om mensen over te halen.



Prikbus

De prikbus staat op dinsdag 20 juli van 09.00 tot 16.00 uur bij Safariland Stukenbrock. Per huishouden wordt één kinderkaartje weggegeven, ongeacht hoeveel volwassenen zich laten vaccineren.



Safariland Stukenbrock ligt op ruim anderhalf uur rijden van de Duitse grens. Er zijn onder meer leeuwen, olifanten en giraffen te vinden. Bezoekers hebben momenteel geen coronatest of vaccinatiebewijs nodig.