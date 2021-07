Leveranciers

Evacuaties in Limburgs dorp Vlodrop: achtbaanbouwer Vekoma staat op scherp

Het Limburgse dorpje Vlodrop zet zich schrap voor hevige wateroverlast, maar dat heeft vooralsnog geen grote gevolgen voor achtbaanbouwer Vekoma. Het hoofdkantoor en de fabriek van de wereldberoemde fabrikant bevinden zich aan de Schaapweg in Vlodrop. Dat gebied wordt vooralsnog niet geëvacueerd, vertelt een woordvoerster aan Looopings.



"Er wordt gesproken over de evacuatie van het dorp Vlodrop, maar dat geldt slechts voor de straten die vlakbij de rivier de Roer en de Roerbrug liggen", legt de voorlichtster uit. "Vekoma ligt vooralsnog hoog genoeg om geen directe last te krijgen van het hoge water."

Wel zijn de toegangswegen richting het dorp afgesloten. Het bedrijf is op dit moment alleen te bereiken via de Vlodropperweg en buurtschap Holst. "We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten."



Verstevigen

Een handjevol medewerkers van Vekoma is vanmiddag naar de dorpskern gegaan om buurtbewoners te helpen met werkzaamheden. Door dijken te verstevigen met zandzakken, hoopt men het water zo veel mogelijk buiten de deur te houden.



Vekoma is één van de meest succesvolle attractiebouwers ter wereld. De Nederlandse firma bouwde sinds eind jaren zeventig bijna vierhonderd verschillende achtbanen. Bijna elk groot attractiepark in Europa heeft wel een Vekoma-coaster. Het bedrijf staat ook bekend als de huisleverancier van de Disney-parken.