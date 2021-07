Phantasialand

Phantasialand moet achtbaan Black Mamba sluiten vanwege wateroverlast

Achtbaan Black Mamba in Phantasialand is een tijdlang gesloten geweest vanwege wateroverlast. Door de zware regenval kwamen de tunnels van de rollercoaster deels onder water te staan. Dat is te zien op een foto die op fansite PhantaFriends.de verscheen.



Gisteren bleef de attractie om die reden dicht. In de loop van vandaag kon de achtbaan weer in gebruik genomen worden.

Delen van Duitsland gaan momenteel gebukt onder de gevolgen van hevig noodweer. Het dodental liep op tot boven de honderd. In de stad Erftstadt, op slechts enkele kilometers van Phantasialand, zijn meerdere huizen ingestort. Veel land spoelde weg.



Bereikbaar

Het Duitse pretpark lijkt de dans te ontspringen. Van veel overlast was de afgelopen dagen in ieder geval geen sprake. Nagenoeg alle attracties konden gewoon open zoals gepland. "Actuele informatie: Phantasialand is open en bereikbaar", staat pontificaal op de homepage van het park.