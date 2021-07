Kermis

Duitse kermisexploitant in tranen: levenswerk spoelt weg

Een Duitse kermisondernemer is door het noodweer zijn belangrijkste bezittingen kwijtgeraakt. Exploitant Rainer Himmes moest toekijken hoe zijn kermiswagens wegspoelden als gevolg van overstromingen.



Dat is te zien in een video die hij op Facebook heeft gezet. Op de achtergrond is te horen hoeveel pijn en verdriet het hem doet. "Auto weg, alles weg", snikt Himmes. "Nu ben ik bankroet. We gaan niet meer reizen."

De Duitser exploiteert al jaren verschillende kermiskramen en -attracties. In Duitsland zijn tot nu toe meer dan vijftig doden gevallen door de extreme weersomstandigheden. Nog eens honderden personen worden vermist. Verschillende huizen zijn ingestort.