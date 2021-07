Plopsa Coo

Plopsa-directeur deelt hartverscheurende foto's van waterschade: 'We overleven dit'

Het Belgische pretpark Plopsa Coo is door noodweer verworden tot een rampgebied. Dat blijkt uit confronterende foto's die Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof op Facebook heeft geplaatst. Ondanks alle ellende houdt hij hoop op een goede afloop.



De afbeeldingen schetsen een dramatisch beeld. Terrasstoelen, wandelwagens en afgebroken takken en planten liggen bij elkaar op een hoop. Decoraties zijn afgebroken. Hier en daar spoelden zelfs volledige huisjes weg.

Een groot standbeeld van Kabouter Plop is omgevallen. De Studio 100-mascotte ligt er verloren bij, met zijn gezicht in het water. Paden en pleinen zijn door de enorme hoeveelheid water onbegaanbaar geworden. Een souvenirwinkel staat volledig blank. Spullen drijven door de winkel heen.



Parkmanager

"Ik weet zeker dat het er binnen een paar dagen beter dan ooit uitziet", zegt Van den Kerkhof vastberaden. "Dank aan parkmanager Jean-Luc Bertrand en zijn team voor het tonen van moed. We zullen dit overleven!"



Eerder vandaag doken al videobeelden op van zware overstromingen bij het attractiepark in de Ardennen. Plopsa Coo ligt bij de bekende Watervallen van Coo, aan de rivier Amblève. Die is volledig buiten de oevers getreden door de zware regenval. Te zien is hoe een kolkende watermassa het park in stroomt.