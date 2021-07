Bobbejaanland kan open blijven ondanks wateroverlast

Bobbejaanland

Bobbejaanland is deels ontsnapt aan het noodweer dat delen van België teistert. Hoewel ook in Lichtaart sprake was van wateroverlast, kon het Vlaamse pretpark vandaag wel open blijven voor publiek. Dat bevestigt een voorlichtster aan Looopings.



"Het weer was niet normaal", vertelt ze. "Vanmorgen waren er daarom wat opstartproblemen bij bepaalde attracties. Maar we zijn creatief." Zo kon water weggepompt worden en werden wachtrijen verlegd. "Alles heeft gedraaid, met uitzondering van de Kettingmolen."

Ook morgen gaat Bobbejaanland gewoon open zoals gepland. "Het mag nu echt zomer worden", besluit de woordvoerster.



Ondergelopen

Andere Belgische pretparken hebben minder geluk. Walibi Belgium blijft morgen gesloten vanwege het slechte weer. Delen van het park zijn ondergelopen. In Plopsa Coo is de ravage amper te overzien.