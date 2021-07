Walibi Belgium

Walibi Belgium morgen niet open: pretpark deels ondergelopen

Wie van plan was om morgen naar Walibi Belgium te gaan, zal het bezoek moeten uitstellen. Als gevolg van de hevige regelval gaat het pretpark niet open op vrijdag 16 juli. Dat heeft een woordvoerster bekendgemaakt.



Walibi werd vanmiddag vroegtijdig gesloten en ontruimd vanwege de weersomstandigheden. Foto's laten zien hoe de gebieden bij vrijevaltoren Dalton Terror, mijntrein Calamity Mine en mega coaster Kondaa zijn ondergelopen met regenwater.

Morgen zal het attractiepark in ieder geval geen bezoekers ontvangen. Naast Walibi blijft ook zwemparadijs Aqualibi dicht. Of de poorten op zaterdag 17 juli wel weer open kunnen, wordt later bekeken.