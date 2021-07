BonBon-Land

Eigenzinnig Deens pretpark lijdt al veertien jaar verlies

Het Deense pretpark BonBon-Land noteerde in 2020 een verlies van omgerekend 1,8 miljoen euro. Dat is niet alleen te wijten aan de coronacrisis, want het park schrijft al veertien jaar (!) rode cijfers.



Door een gedwongen coronasluiting daalde de omzet van BonBon-Land in 2020 met 29 procent. Toch was het nettoresultaat beter dan in 2019. Toen bedroeg het verlies door grote afschrijvingen bijna 5,4 miljoen euro.

In het eigenzinnige BonBon-Land staan vier achtbanen, waaronder Hundeprutten. Deze familiecoaster heeft als thema hondenpoep.



Bobbejaanland

Parques Reunidos, eigenaar van onder meer Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany, nam BonBon-Land in 2007 over van oprichter Michael Spangsberg. Sindsdien heeft het park dus nog nooit winst gemaakt.



Omdat veel Denen deze zomer dicht bij huis vakantie vieren, verwacht BonBon-Land dit jaar betere resultaten. Vanaf 2022 hoopt het park eindelijk weer geld te gaan verdienen.