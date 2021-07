Walibi Belgium

Walibi Belgium per direct dicht in verband met slecht weer

Walibi Belgium heeft vanmiddag alle aanwezige bezoekers naar huis gestuurd. Even vóór 14.00 uur besloot het pretpark in Waver dicht te gaan vanwege de slechte weersomstandigheden.



De attracties werden stilgezet, waarna het park werd ontruimd. "Het gebied, getroffen door de uitzonderlijke regenval, is genoodzaakt om vandaag de deuren te sluiten", staat in een persverklaring.

Eigenlijk zou Walibi tot 19.00 uur open blijven. Ook het overdekte waterparadijs Aqualibi werd gesloten. Het park belooft contact op te nemen met de weggestuurde bezoekers voor een compensatie. "Wij wensen veel moed aan hen die, zoals Walibi, getroffen worden door de zware regenval."