Sprookjesbos Valkenburg ontsnapt aan overstromingen: 'Heel veel geluk gehad'

Terwijl Valkenburg vecht tegen het water, valt de schade bij familiepark Sprookjesbos mee. "We hebben echt heel erg veel geluk gehad", vertelt directeur Mark de Ruiter aan Looopings. Hij kijkt vol afschuw naar de beelden van omliggende plekken, die door het noodweer kampen met ontzettend veel overlast.



Sprookjesbos Valkenburg ligt op een heuvel, naast recreatiepark Agogo Valkenburg. Daar zijn onder meer een kabelbaan en een rodelbaan te vinden. Het kleinschalige sprookjespark heeft twee ingangen: beneden en boven.

"Door wegafzettingen is de entree beneden nu niet toegankelijk", aldus De Ruiter. "Maar in het park zelf is er nauwelijks schade. Er is niets afgebroken en er heeft niets diep onder water gestaan. Hier en daar moeten we wat herstelwerkzaamheden verrichten aan ondergelopen paden. Dat valt reuze mee."



Valkenier

Het staat in schril contrast met een ander pretpark in Valkenburg: de Valkenier, dat hemelsbreed 1200 meter verderop ligt. Daar is de wateroverlast enorm. "Onze eerste gedachten waren dan ook: wat verschrikkelijk voor hen en voor al die anderen die nu in de problemen zitten."



Aan een heropening denkt Sprookjesbos Valkenburg voorlopig niet. "We houden de partijen die wel zwaar zijn getroffen nauwlettend in de gaten. We gaan niet open als we daarmee de herstelwerkzaamheden in de omgeving verstoren."