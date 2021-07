GaiaZOO

Dierenpark GaiaZOO niet open vanwege wateroverlast

Het Zuid-Limburgse dierenpark GaiaZOO is ondergelopen. Daarom blijven de poorten voorlopig gesloten. De dierentuin in Kerkrade koos er woensdagmiddag al voor om per direct dicht te gaan vanwege de aanhoudende, extreme regenval. Ook vandaag zijn bezoekers niet welkom.



Directeur Rob Huppertz plaatste een video op Facebook waarin te zien is dat een wandelpad onbegaanbaar is geworden door overstromingen. "Het filmpje met beelden vanuit GaiaZOO spreekt voor zich", schrijft hij.

Bezoekers die al een ticket hadden gereserveerd, kunnen op een andere dag terugkomen. Wie de regen gisteren getrotseerd heeft, ontving een gratis kaartje om nog eens terug te komen op een dag met beter weer.



Rampzalig

Voor GaiaZOO verloopt 2021 tot nu toe rampzalig. Huppertz: "Het jaar begon met extreme sneeuwval waardoor diverse volières het begaven. Corona zorgde voor een langdurige lockdown en nu worden we geteisterd door extreme regenbuien. Laten we hopen dat 2021 niet nog meer onaangename verrassingen voor ons in petto heeft."