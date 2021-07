Heide Park Resort

Heide Park verkoopt geen actiefoto's van bezoekers zonder mondkapje

Wie in de attracties van het Duitse pretpark Heide Park geen mondkapje draagt, kan fluiten naar de actiefoto. Medewerkers mogen het souvenir niet verkopen aan bezoekers die zonder kapje op de kiek staan.



Veel mensen dragen wel een mondkapje in de wachtrij, maar zetten het af zodra de rit begint. Dat is tegen de regels. Gasten die zich hieraan schuldig maken, krijgen bij de fotobalie te horen dat ze de herinnering niet mee naar huis krijgen.

De Duitse krant Bild gaat flink tekeer tegen het strikte coronabeleid van Heide Park, dat zou leiden tot "teleurstelling bij de volwassenen en tranen bij de kinderen". Sommige bezoekers smeken naar verluidt om hun actiefoto toch te mogen kopen. Het personeel kan echter geen uitzonderingen maken. De opnames worden onherroepelijk gewist.



Hypervoorzichtigheid

"Wetenschappelijk gezien is een mondkapjesplicht in de openlucht complete onzin", aldus de krant. De regel zou "illustreren hoe een beleid dat irrationele hypervoorzichtigheid en autoritaire controlemanie predikt, onze samenleving heeft veranderd". "We kunnen het virus wegvaccineren. Maar we moeten de pandemie zelf uit ons hoofd zien te verdrijven."