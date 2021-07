Pretpark de Valkenier

Troosteloze beelden van overstromingen in Limburgs pretpark de Valkenier

Het doet pijn om te zien hoe zwaar het Limburgse attractiepark de Valkenier getroffen is door het noodweer. Regenval en overstromingen in het zuiden van Limburg teisteren het kleinschalige familiepark. Op veel plekken staat het water zo hoog dat de attracties nauwelijks meer te herkennen zijn.



Dat blijkt uit beelden die Looopings in handen kreeg. Waar normaal gesproken een pretpark ligt, is nu alleen nog een enorme plas water zichtbaar. Decoraties en andere onderdelen zijn weggespoeld. Zelfs op de botsautobaan staat een laag water.

De Valkenier werd gesticht in 1934. Daarmee is het één van de oudste pretparken van Europa. Het attractie-aanbod bestaat onder meer uit een kinderachtbaan, een familieachtbaan, een draaiende piratenboot, een waterglijbaan met bootjes, een reuzenrad, een spookhuis, een surfmolen en waterfietsen.



Brandweerman Sam

Het is de vraag hoeveel attracties de waterschade zullen overleven. "Door de overstromingen in Valkenburg zijn we komende dagen gesloten en is het niet duidelijk wanneer we weer open kunnen", meldt de Valkenier op Facebook. "Logischerwijs gaat het bezoek van Brandweerman Sam zondag ook niet door."



Begin dit jaar kwamen berichten naar buiten over een mogelijke permanente sluiting van de Valkenier. "Zo kan het niet langer doorgaan, dat besef ik", vertelde één van de eigenaren. Eén van de opties is om op de plek van het park een nieuwbouwwijk aan te leggen.