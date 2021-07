Walibi Holland

Walibi Holland vernoemt mocktails naar achtbanen

In Walibi Holland zijn tijdens zomerfestival Lekkergaan verschillende zomerse mocktails verkrijgbaar: cocktails zonder alcohol. Daarvoor werkt het pretpark samen met Coca-Cola. Diverse drankjes werden vernoemd naar achtbanen in het park.



Zo kunnen bezoekers kiezen voor Untamed Fanta: sinas met een limoenschijf, blauwe bessen en munt. Goliath Sprite bestaat uit Sprite met cranberrysiroop, munt, tijm en rode bessen. Een glaasje Condor Coca-Cola bevat een schijfje citroen.

Verder zijn er mocktails met als basis Fuze Tea of Chaudfontaine. Het barretje was vanavond te vinden voor de ingang van hangende achtbaan Condor, in het vernieuwde themagebied Exotic.



Regen

De allereerste Lekkergaan-avond van het jaar viel vandaag deels in het water door de aanhoudende regen. Om die reden was het kraampje met mocktails 's avonds niet open. Lekkergaan vindt nog plaats op de woensdagen 21 en 28 juli en 4, 11 en 18 augustus.