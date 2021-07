Plopsa Coo

Plopsa Coo sluit de poorten vanwege noodweer

Het Belgische pretpark Plopsa Coo is vanmiddag eerder gesloten dan gepland vanwege de weersomstandigheden. Door zware regenbuien liep de parkeerplaats van het attractiepark in de Ardennen onder water.



Daarop besloot het management om het park te ontruimen en de poorten te sluiten. Eigenlijk zou Plopsa Coo open zijn tot 18.00 uur. "Uitzonderlijk gesloten vanaf 14.00 uur door noodweer", valt te lezen op de site van het park.

Wie vandaag aanwezig was, heeft van Plopsa per mail een nieuw ticket ontvangen voor een volgend bezoek. Op dit moment is de verwachting dat het pretpark morgen wel weer open kan.



Watervallen

Plopsa Coo ligt in de Waalse stad Stavelot, bij de Watervallen van Coo. Die gaan door de hevige regen een stuk woester tekeer dan gewoonlijk.