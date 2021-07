Wildlands Adventure Zoo Emmen

Talkshow De Avondetappe te gast in Wildlands Adventure Zoo Emmen

Tour de France-talkshow De Avondetappe werd gisteren live uitgezonden vanuit Wildlands Adventure Zoo Emmen. Het populaire programma reist deze zomer door Nederland. Tijdens de uitzending van woensdagavond vormde het Drentse dierenpark het decor.



Presentatrice Dione de Graaff en haar gasten namen plaats aan een tafel bij Momma's Restaurant in themagebied Serenga, met de savanne op de achtergrond. Voor aanvang nam De Graaff nog een kijkje in de savannestal van Wildlands.

"We kijken terug op een geslaagde avond", laat de dierentuin weten. De drie kwartier durende uitzending is terug te kijken via de website van de publieke omroep. In 2018 streek het NOS-programma nog neer in het historische Franse themapark Puy du Fou.