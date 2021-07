Kermis

Utrechtse kermis afgelast vanwege toename besmettingen: 'Van alles geprobeerd'

De kermis in de Utrechtse gemeente Wijk bij Duurstede, die van woensdag 21 tot en met zondag 25 juli zou plaatsvinden, gaat dit jaar niet door. Boosdoener is de snelle toename van het aantal coronabesmettingen.



Burgemeester Iris Meerts vreest dat de coronaregels niet nageleefd kunnen worden. "We zijn drie weken naarstig in de weer geweest om de kermis te laten doorgaan, maar we kunnen de anderhalve meter afstand niet garanderen", zegt ze in een verklaring aan het AD.

Normaal gesproken vindt de kermis plaats op het Walplantoen. Om de drukte te spreiden, overwoog de gemeente om deels uit te wijken naar de haven en een evenemententerrein. "Van alles hebben we geprobeerd. Maar toen kwam de besmettingsgolf eroverheen. En ook nog een clusterbesmetting op een kermis in Heiloo. Heel spijtig, maar bij twijfel moet je niet inhalen."



Beveiligers

Vorig jaar ging de kermis in Wijk bij Duurstede op het laatste moment wel door. Bezoekers moesten afstand houden en bij grote drukte een mondkapje dragen. Ook was er een verplichte looprichting en beveiligers hielden een oogje in het zeil. Het aantal coronabesmettingen lag toen echter een stuk lager dan nu.



Meerts zegt te beseffen dat deze klap bij exploitanten hard aankomt na een jaar met amper inkomsten. Ze hoopt de kermis in 2022 weer te kunnen verwelkomen.