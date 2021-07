Madame Tussauds Amsterdam

Johan Derksen snapt niets van Madame Tussauds-beeld André Hazes jr.: 'Geheel ten onrechte'

Voetbalkenner en tv-persoonlijkheid Johan Derksen begrijpt er niets van dat André Hazes jr. zijn eigen wassenbeeld heeft gekregen in Madame Tussauds. Dat vertelde hij dinsdagavond in talkshow De Oranjezomer op SBS6. Het beeld van de veelbesproken volkszanger werd deze week onthuld.



Hazes jr. heeft zijn plekje volgens Derksen absoluut niet verdiend. "Hij heeft er één, geheel ten onrechte. Kijk, als je vreemdgaat met ieder wijf wat je kunt krijgen, krijg je dan een standbeeld bij Madame Tussauds?"

Derksen deelde ook nog een sneer uit aan weduwe en moeder Rachel Hazes. "En die hysterische moeder van 'm die is teleurgesteld - geloof ik - dat ze er geen krijgt", zei hij cynisch.



Walgelijk

Maandagavond gaf hij haar ook al een veeg uit de pan in de tv-show. "Ze lijdt aan zelfoverschatting, want ze denkt dat dat hysterische gedrag van haar met die kinderen interessant is voor de mensen. Dat is een misvatting. Het is walgelijk."



En de zingende kinderen? "De oude Hazes kan ik wel hebben, maar die familie... Die kleine kan niet zingen, maar die hangt nu ook de zanger uit. Die dochter kan ook niet zingen, maar die is ook zangeres. En zij weet van de gekkigheid niet meer wat ze moet doen om in de publiciteit te komen."



Plein

Wordt het niet eens tijd voor een Johan Derksen-beeld in Madame Tussauds? "Ik vind dat helemaal niet nodig, ik heb er geen recht op. Maar ik zou 'm ook niet willen." Een eigen standbeeld op een plein zou Derksen echter niet afslaan, liet hij weten.